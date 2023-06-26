Байден заявил о непричастности США и Запада в целом к попытке мятежа в России
Президент США Джо Байден заверяет, что коллективный Запад не был причастен к попытке мятежа в России.
"Мы ясно дали понять, что не были вовлечены [в события в России в пятницу и субботу]. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы", - сказал Байден, выступая в понедельник в Белом доме.
При этом он заявил, что Вашингтон, независимо от дальнейшего развития событий в России, продолжит оказывать помощь Украине. Байден отметил, что довел это до сведения президента Украины Владимира Зеленского в состоявшемся между ними на выходных телефонном разговоре.
По его словам, США были готовы к нескольким сценариям.
Байден намерен провести новые телефонные консультации с другими лидерами Запада по ситуации в РФ.
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