Боррель заявил о необходимости удвоить поставки оружия Украине
Единственный вывод, который Евросоюз сделал из попытки мятежа в России, заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Единственное заключение наших дебатов — ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и готов быстро реагировать если они передислоцируются в Белоруссию.
Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону. Глава формирования Евгений Пригожин требовал встречи с главой Минобороны и Генштаба. Путин обещал наказать всех участников вооруженного мятежа, назвав произошедшее предательством и ударом в спину. Вечером в субботу Пригожин и Лукашенко достигли договоренностей, «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону, отправившись обратно в полевые лагеря, а их глава направился в Белоруссию.
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