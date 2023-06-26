Боррель заявил о необходимости удвоить поставки оружия Украине

Единственный вывод, который Евросоюз сделал из попытки мятежа в России, заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Единственное заключение наших дебатов — ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и готов быстро реагировать если они передислоцируются в Белоруссию.