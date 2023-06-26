Зеленский посетил зону боев в подконтрольной Киеву части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении украинских войск в подконтрольной Киеву части ДНР, где заслушал доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о положении на артемовском направлении. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

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"Президент Украины посетил подразделения ВСУ, отличившиеся на бахмутском направлении", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.

В его пресс-службе уточнили, что президент совершил поездку по подконтрольной Киеву части ДНР и заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковника Сырского о положении на артемовском направлении.

Зеленский назвал это направление одним из самых сложных. "Все знают, что восточное направление очень сложное, здесь горячее", - приводит слова украинского президента его пресс-служба.

Бои за освобождение Артемовска (украинское название - Бахмут), расположенного на севере ДНР, завершились 20 мая 2023 года. Эта битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО. Ранее город был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе и одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. С момента освобождения города украинские войска не перестают наносить по нему удары, что не дает развернуть полноценные работы по его разминированию, а также пытаются атаковать позиции российских сил с флангов.