Будапешт согласится на выделение нового транша помощи Украине из Европейского фонда мира только если Киев уберет крупнейший венгерский банк ОТР из списка «международных спонсоров войны». Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Он отметил, что на Будапешт оказывалось «огромное давление» и «почти каждая страна ЕС» просила согласиться на выделение 500 миллионов евро Украине, но республика «не поддержала» это.

«Мы раньше дали понять, что будем готовы, только если украинские власти покончат со своими смехотворными ложными аргументами, на основе которых они внесли крупнейший венгерский банк OTP в список международных спонсоров войны», — сказал Сийярто.