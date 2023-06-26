Венгрия поддержит заявку Украины на вхождение в состав Евросоюза только при условии, что Киев будет соблюдать законные права венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в ходе выступления, трансляция которого велась в (деятельность соцсети в РФ запрещена). По словам министра, пока положительной динамики в этом вопросе не наблюдается.

В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. <...> С 1 сентября школы меньшинств не смогут больше работать в прежнем режиме. Киев говорит, что решение отложено, но это не более чем пропаганда, — сказал Сийярто.