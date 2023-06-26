Боррель: в ЕС сделали вывод из событий вокруг попытки мятежа в РФ

Единственный вывод Евросоюза из событий вокруг попытки мятежа в России - это необходимость удвоить поставки оружия Украине. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.