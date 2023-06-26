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Боррель назвал выводом ЕС из событий в РФ необходимость удвоить поставки оружия Украине

Единственный вывод Евросоюза из событий вокруг попытки мятежа в России - это необходимость удвоить поставки оружия Украине. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Боррель: в ЕС сделали вывод из событий вокруг попытки мятежа в РФ
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"Единственное заключение наших дебатов - ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины", - сказал он.

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