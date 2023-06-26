NYT: в США обеспокоены низким темпом контрнаступления Украины
Чиновники в администрации президента США обеспокоены низким темпом контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.
Издание утверждает, что, вопреки публичным призывам к терпению, некоторых представителей Белого дома беспокоит медленное продвижение украинской армии в ходе контрнаступления. Источник издания также добавил, что результаты первых двух недель украинского контрнаступления являются «отравляющими» – по его словам, ВСУ «отстают от графика».
Отмечается, что низкий темп продвижения Украины объясняется хорошей линией российской обороны, а также обширной системой минных заграждений.
«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, её армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют её планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием. Не в последнюю очередь это обширная полоса минных полей, защищающая линию обороны России, образующая поле боя для украинских войск, продвигающихся по открытой степи на юге», – утверждает автор издания.
Помимо этого, The New York Times сообщает, что несколько российских боевых вертолётов КА-52 прорвались мимо украинских ПВО и смогли нанести удар по западное военной технике, которую используют ВСУ. Отмечается, что эта атака также значительно замедлила контрнаступление.