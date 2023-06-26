«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, её армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют её планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием. Не в последнюю очередь это обширная полоса минных полей, защищающая линию обороны России, образующая поле боя для украинских войск, продвигающихся по открытой степи на юге», – утверждает автор издания.