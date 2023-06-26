Швейцария заподозрила РФ в отправке разведчиков под видом беженцев

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) заподозрила Россию в отправке в Европу разведчиков под видом беженцев. Об этом говорится в ее опубликованном в понедельник докладе "Безопасность Швейцарии - 2023".

"Для Швейцарии опасность шпионажа остается высокой. Она по-прежнему исходит от государственных структур, в частности служб разведки России и Китая", - утверждает SRC.

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По ее мнению, события на Украине осложнили выполнение задач российской разведкой. Это связано в том числе с "санкциями, ограничениями в передвижении и получении виз". Вместе с тем, как считают в Берне, события на Украине "дают возможность российским службам разведки внедрять большее число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев".

"Вероятно, наличие большого числа беженцев дает возможность некоторым членам разведслужб совершать поездки, не будучи замеченными, и получать разрешение на временное пребывание", - предположили в SRC.

Правда, статус беженца не позволяет им вращаться в тех же кругах, что и лицам с дипломатической аккредитацией, а также в целом не дает доступа к тем же источникам информации, констатировали авторы 92-страничного документа.

В докладе говорится, что численность дипломатов, консульских и технических сотрудников в российских представительствах в Берне и Женеве остается стабильной. В SRC считают "весьма вероятным", что примерно из 220 работников российских дипломатических представительств в Швейцарии "как минимум треть работает также на российские службы разведки".

"В масштабах Европы Швейцария входит в число государств, где размещено больше всего членов российских разведывательных служб под дипломатическим прикрытием", - уверены в Берне, что, по мнению SRC, связано с присутствием международных организаций на территории конфедерации.

Согласно докладу, в Швейцарии действуют "десятки" китайских разведчиков под прикрытием должностей в посольстве или консульстве. Однако их численность "все же существенно меньше, чем у их российских коллег".