Столтенберг высказался о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

НАТО внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и готов быстро реагировать на их передислокацию в Белоруссию . Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг , передает «РИА Новости».

По его словам, на данный момент еще «рано говорить» на этот счет с уверенностью, поскольку ситуация может измениться.

«Мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости», — прокомментировал Столтенберг сообщения о планах по передислокации «Вагнер» в Белоруссию.

При этом он отметил, что речь идет о внутренних делах России, а НАТО «сконцентрирована на поддержке Украины и в этим вопросы не должна вмешиваться». Также Столтенберг указал, что альянс и так усиливал свое присутствие на восточном направлении в последние годы.