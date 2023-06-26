Столтенберг высказался о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
НАТО внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и готов быстро реагировать на их передислокацию в Белоруссию. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».
По его словам, на данный момент еще «рано говорить» на этот счет с уверенностью, поскольку ситуация может измениться.
«Мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости», — прокомментировал Столтенберг сообщения о планах по передислокации «Вагнер» в Белоруссию.
При этом он отметил, что речь идет о внутренних делах России, а НАТО «сконцентрирована на поддержке Украины и в этим вопросы не должна вмешиваться». Также Столтенберг указал, что альянс и так усиливал свое присутствие на восточном направлении в последние годы.
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