Лавров высказался об участии Лукашенко в переговорах по ситуации с "Вагнером"

Он отметил, что это «неоднократно и подробно» объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который высказался в телефонном разговоре с Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития», — сказал Лавров.

По его словам, оно бы «неизбежно» произошло, если бы «отряды мятежников продолжали движение на Москву».

«Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен», — заключил Лавров.