Лавров высказался об участии Лукашенко в переговорах по ситуации с "Вагнером"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня предложил лидеру России Владимиру Путину постараться разрешить ситуацию миром на фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.
Он отметил, что это «неоднократно и подробно» объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который высказался в телефонном разговоре с Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития», — сказал Лавров.
По его словам, оно бы «неизбежно» произошло, если бы «отряды мятежников продолжали движение на Москву».
«Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен», — заключил Лавров.
Напомним, что 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин блокировал Ростов-на-Дону, требуя встречи с главой Минобороны и Генштаба. Путин обещал наказать всех участников вооруженного мятежа, назвав произошедшее предательством и ударом в спину. Вечером в субботу Пригожин и Лукашенко достигли договоренностей, «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону, а их глава направился в Белоруссию.