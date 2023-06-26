Генсек НАТО перепутал Россию с Германией, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России "продемонстрировала хрупкость германского режима", однако после удивленной ремарки находившегося рядом немецкого министра обороны поправился, сказав, что имел в виду Россию. Казус произошел в понедельник на пресс-конференции в Вильнюсе, где Столтенберг находится с визитом в рамках подготовки к саммиту Североатлантического альянса. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.
Столтенберг также признал, что альянс не может прогнозировать, что "будет происходить в ближайшие недели и месяцы".
"Эти события продемонстрировали хрупкость германского режима", - ответил он на вопрос о последних событиях в России. После смеха в зале стоявший рядом с ним министр обороны ФРГ Борис Писториус удивленно переспросил: "Германский режим? Какой германский режим?"
Генсек НАТО поправился: "Извините, российского режима. Показали слабость российского режима <...>".
"Трудно предсказать, что именно произойдет в ближайшие недели или месяцы, но мы не должны недооценивать россиян, и нам следует оказывать максимальную поддержку Украине, включая военную помощь непосредственно сегодня, а также долгосрочную помощь", - ответил он на вопрос, может ли НАТО подтвердить, что силы ЧВК "Вагнер" теперь будут базироваться в Белоруссии.