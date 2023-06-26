Генсек НАТО перепутал Россию с Германией

"Трудно предсказать, что именно произойдет в ближайшие недели или месяцы, но мы не должны недооценивать россиян, и нам следует оказывать максимальную поддержку Украине, включая военную помощь непосредственно сегодня, а также долгосрочную помощь", - ответил он на вопрос, может ли НАТО подтвердить, что силы ЧВК "Вагнер" теперь будут базироваться в Белоруссии.