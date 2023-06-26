В МИД Венгрии назвали условие, необходимое для одобрения евроинтеграции Киева

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины, пока Киев не начнет соблюдать европейские требования относительно положения нацменьшинств, в том числе закарпатских венгров. Как сообщает РИА Новости, политик назвал пропагандой заявления Киева о том, что ограничение образования на венгерском языке в Закарпатье отложено на год.

Он напомнил, что с 1 сентября школы меньшинств в Закарпатье больше не смогут работать в прежнем режиме, а украинцы не принимают необходимых решений для венгерского меньшинства. Если ситуация останется без изменений, Будапешт не будет поддерживать шаги Украины по евроинтеграции.

Ранее Сийярто заявлял, что в рамках нового закона об образовании на Украине власти ликвидируют все 99 школ венгерского меньшинства. Кроме того, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено на 20%.