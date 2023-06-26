Пригожина заметили в Минске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин был замечен в Минске . Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Ранее стало известно, что в России возобновили работу центры набора в «Группу Вагнера». Уточняется, что свою деятельность продолжили, в частности, пункты в Новосибирской и Тюменской областях, а также в Краснодарском крае.