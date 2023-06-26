$84.08+0.4791.49-0.45

Пригожина заметили в Минске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин был замечен в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Пригожина заметили в Минске
© Lenta.ru

Отмечается, что главу ЧВК заметили в трехзвездочном отеле Green City на окраине белорусской столицы.

Ранее стало известно, что в России возобновили работу центры набора в «Группу Вагнера». Уточняется, что свою деятельность продолжили, в частности, пункты в Новосибирской и Тюменской областях, а также в Краснодарском крае.

2
Lenta.ru: главные новости