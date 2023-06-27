В ОАЭ горит небоскреб

Возгорание произошло в одной из высоток жилого комплекса "Абраж-Аджман". В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнем.

Как сообщает РИА Новости, высотка практически полностью охвачена огнем.

Сейчас в ОАЭ стоит экстремальная жара. Даже в ночное время в государстве столбики термометров опускаются только до 35 градусов.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в египетской Александрии обрушился 13-этажный дом. Об этом сообщает местная газета Al-Ahram.