В ОАЭ горит небоскреб
Возгорание произошло в одной из высоток жилого комплекса "Абраж-Аджман". В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнем.
Как сообщает РИА Новости, высотка практически полностью охвачена огнем.
Сейчас в ОАЭ стоит экстремальная жара. Даже в ночное время в государстве столбики термометров опускаются только до 35 градусов.
Ранее "Свободная пресса" писала, что в египетской Александрии обрушился 13-этажный дом. Об этом сообщает местная газета Al-Ahram.
В настоящее время ведутся поисковые работы по спасению людей, которые находятся под завалами. Египетские службы спасения заявили об одном пострадавшем.