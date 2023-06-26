СМИ: Владелец пропавшего батискафа «хищно» искал клиентов для экспедиций
Основатель компании OceanGate Стоктон Раш изо всех сил пытался привлечь известных клиентов к участию в экспедициях. Как сообщает газета Times, он делал это даже несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности судна.
Как рассказал представитель отрасли, глава компании-производителя подводных лодок Triton Submarines Патрик Лахи, Раш пытался сделать погружения прибыльными и «хищно» привлекал клиентов.
«Он мог убедить даже того, кто знал и понимал риски... это было действительно довольно хищно», — заявил он.
Раш считал, что стандарты отрасли не успевают за его инновациями. При этом Лахи подчеркнул, что комбинация цилиндрического корпуса из углеродного волокна в сочетании с титановыми торцевыми крышками была устаревшей. Ее эксплуатация — непредсказуема и опасна.
Напомним, что в понедельник, 19 июня, OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа «Титан» с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». В подводном аппарате находились пять человек, в том числе Раш. Связь с ними пропала через 1 час 45 минут после погружения. В четверг, 22 июня, в Атлантическом океане нашли вероятные обломки батискафа.