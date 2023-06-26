Зеленский пригласил Мицотакиса приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса с победой на парламентских выборах и пригласил его приехать в Киев.

"С победой на парламентских выборах в Греции. Рассчитываю на дальнейшее укрепление традиционно близких и дружеских отношений Греции и Украины. <...> Буду рад приветствовать Кириакоса Мицотакиса в Киеве", - написал он нв Twitter.

В понедельник экс-премьер Греции Кириакос Мицотакис вновь занял премьерское кресло и принял присягу в качестве главы нового правительства страны.

"Новая демократия" набрала на состоявшихся 25 июня повторных парламентских выборах 40,55% голосов по итогам обработки 99,70% бюллетеней. Это дает ей возможность получить 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте, установить над ним контроль и самостоятельно сформировать правительство.