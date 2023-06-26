В Северной Корее прошел крупнейший митинг за «уничтожение империи США»

Северная Корея провела крупнейший за последние годы 100-тысячный митинг в Пхеньяне за «уничтожение империи США», посвященный 73-й годовщине начала Корейской войны. Об этом сообщает Кореи (ЦТАК).

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Митинг прошел на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне и стал самым крупным с 2017 года. На одном из баннеров было написано «вся континентальная часть США находится в пределах нашей досягаемости!» и изображено несколько ракет, нацеленных на рисунок, похожий на карту Соединенных Штатов.