Песчаная буря обрушилась на Иран
Песчаная буря обрушилась на иранскую провинцию Систан и Белуджистан, в результате чего были госпитализированы не менее 57 человек. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RT.
На кадрах, которые привело издание, сначала на горизонте появляются клубящиеся тучи, а затем видимость падает почти до нуля и под порывами ветра, скорость которого достигала 30 м/с, гнутся пальмы.
В результате разгула стихии пострадали 330 человек, 57 из них госпитализированы.
Ранее сильнейший циклон «Бипарджой» обрушился на Индию, в соцсетях появились кадры того, как волны смывают людей с пляжа. Власти штата Гуджарат объявили эвакуацию жителей в десятикилометровой зоне от линии побережья. Кроме того, в регионе были отменены почти 100 поездов.
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