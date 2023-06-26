Песчаная буря обрушилась на Иран

Песчаная буря обрушилась на иранскую провинцию Систан и Белуджистан, в результате чего были госпитализированы не менее 57 человек. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RT.

На кадрах, которые привело издание, сначала на горизонте появляются клубящиеся тучи, а затем видимость падает почти до нуля и под порывами ветра, скорость которого достигала 30 м/с, гнутся пальмы.

В результате разгула стихии пострадали 330 человек, 57 из них госпитализированы.