Глава Министерства культуры Украины разместил в своем Telegram-канале важную информацию. Как пишет Центральная Служба Новостей, Александр Ткаченко сообщил о том, что все христианские реликвии Киево-Печерской лавры останутся на украинской территории.

По словам министра, в настоящее время не планируется передача ценностей, в том числе мощей, странам Запада. Напомним, что противоположное ранее утверждали в Службе внешней разведки РФ.