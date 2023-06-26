Парламент Молдавии упразднил фракцию запрещенной партии «Шор»

Решение было принято в связи с тем, что молдавский Конституционный суд, по запросу правительства, признал политорганизацию антиконституционной.

Председатель парламента Игорь Гросу отметил, что депутаты фракции смогут продолжить работу в качестве независимых, при этом их исключили из номинального состава в различных парламентских организациях.