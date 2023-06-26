Парламент Молдавии упразднил фракцию запрещенной партии «Шор»
Парламент Молдавии объявил об упразднении фракции оппозиционной Партии «Шор», сообщает ТАСС.
Решение было принято в связи с тем, что молдавский Конституционный суд, по запросу правительства, признал политорганизацию антиконституционной.
Председатель парламента Игорь Гросу отметил, что депутаты фракции смогут продолжить работу в качестве независимых, при этом их исключили из номинального состава в различных парламентских организациях.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что решение молдавского Конституционного суда о признании партии «Шор» антиконституционной является политическим судилищем, сообщает RT.