Грузия заявила, что не будет рисковать войной с Россией

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что введение его страной, соблюдающей международные рестрикции, двусторонних санкций против России содержит в себе риски военных действий против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия не вводит двусторонние санкции против России, наши партнеры относятся к этому с абсолютным пониманием, – сказал он. – Те, кто призывают ввести такие санкции, призывают Грузию рискнуть эскалацией против России. Это – дважды два четыре».

«То есть призывают рискнуть войной с Россией, военным противостоянием», – отметил председатель парламента.

Что касается присоединения Грузии к международным санкциям против России, по словам Шалвы Папуашвили «нет ни одного вопроса по отношению к Грузии на этом направлении».

«Грузия не будет использована для обхода международных санкций, и нет ни одного подтвержденного факта на этот счет», – отметил спикер парламента.

Он сообщил, что с начала СВО Грузия не допустила около 1,3 тыс. пересечений ее границы, которые могли быть связаны с нарушением санкций.

При этом, по его словам, отправления были и из Евросоюза, и из США.

Председатель парламента сообщил, что в понедельник в Тбилиси прибудет спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан, который обсудит с властями Грузии контроль над соблюдением международных санкций.