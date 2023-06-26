Сербия освободит трех косовских полицейских по просьбе Венгрии

Власти Сербии освободят трех косовских спецназовцев, задержанных ранее в центральной части страны. Как сообщил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто , президент Сербии Александар Вучич проинформировал об этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана , который на прошлой неделе обратился к нему с такой просьбой.

"Президент Сербии Александар Вучич только что сообщил премьер-министру Виктору Орбану, что сербские власти скоро освободят трех задержанных ранее косовских полицейских, о чем он просил во время их встречи на прошлой неделе. Орбан высоко оценивает действия президента Сербии, которые он предпринял в период серьезных проблем и которые являются наглядным подтверждением глубокой дружбы между сербским и венгерским народами и стратегического сотрудничества между двумя странами", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

13 июня сербские СМИ сообщили, что представители правоохранительных органов республики задержали в центральной части страны трех вооруженных косовских спецназовцев. Утверждалось, что у задержанных при себе были пистолеты, автоматы, а также средства наблюдения, рации, карты и навигационные системы.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы Сил НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения. Косовская полиция задержала семь сербских жителей севера края. Их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов СДК в ходе протестной акции 29 мая. Однако на кадрах видеозаписи митинга видно, что задержанные мирно сидели на земле перед строем военных Североатлантического альянса.