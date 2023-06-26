Опрос NBC News показал, что в случае реванша Байден победит Трампа

Президент США Джо Байден обойдет экс-президента Дональда Трампа в случае реванша. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NBC News.
Проведенный им опрос показал, что Байдена сейчас поддерживают 49% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа - 45%. Как уточняет телеканал, действующего президента США в первую очередь поддерживают женщины, латиноамериканцы и чернокожие, а бывшего - преимущественно мужчины и сельские жители. В случае выдвижения от республиканцев губернатора Флориды Рона Десантиса и он, и Байден получат поддержку 47% избирателей, утверждает телеканал.
Опрос NBC News проводился с 16 по 20 июня среди 1 000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 2,2 п. п.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В апреле Байден объявил, что намерен переизбираться. В ноябре 2022 года Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост.