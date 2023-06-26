Опрос NBC News показал, что в случае реванша Байден победит Трампа

Проведенный им опрос показал, что Байдена сейчас поддерживают 49% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа - 45%. Как уточняет телеканал, действующего президента США в первую очередь поддерживают женщины, латиноамериканцы и чернокожие, а бывшего - преимущественно мужчины и сельские жители. В случае выдвижения от республиканцев губернатора Флориды Рона Десантиса и он, и Байден получат поддержку 47% избирателей, утверждает телеканал.