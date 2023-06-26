Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии в ближайшее время
Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор анонсировал создание в ближайшее время теневого правительства страны.
"Мы планируем буквально в ближайшие недели основать теневое правительство, как мы его назвали, которое будет помогать ряду отраслей выживать в сегодняшней социально-экономической ситуации. Блок намерен в ближайшие дни сформировать органы правления, это будут департаменты по отраслям, департаменты по регионам", - сказал он в эфире канала "Россия-24".
Шор возглавит новый оппозиционный блок в Молдавии в статусе координатора.
"Было принято решение о создании блока. Блок называется "Шанс. Обязанности. Реализация" (ШОР). <...> Сегодня уже подписали вхождение в этот блок две партии - "Альтернативная сила спасения Молдавии" и партия "Наши". <...> Я буду являться координатором работы данного блока. Мы решили, что у блока не будет главы, будет координатор, потому что в первую очередь сегодня важна координация действий, принятия решений", - сказал он.
В политический блок ШОР в Молдавии войдут около 10 партий. "Мы планируем, что в блок вступят около 10 партий, с которыми сегодня уже ведутся переговоры и которые хотят стать членами данного блока", - сказал он.