Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии

"Было принято решение о создании блока. Блок называется "Шанс. Обязанности. Реализация" (ШОР). <...> Сегодня уже подписали вхождение в этот блок две партии - "Альтернативная сила спасения Молдавии" и партия "Наши". <...> Я буду являться координатором работы данного блока. Мы решили, что у блока не будет главы, будет координатор, потому что в первую очередь сегодня важна координация действий, принятия решений", - сказал он.