Обзор иноСМИ: США узнали о мятеже за сутки, Польша выстроила «железный занавес»

«Разведка США за сутки знала о попытке мятежа в России»

Американский портал Breitbart пишет со ссылкой на The Washington Post и The New York Times, что сотрудники американской разведки провели подробные брифинги в Белом доме, Пентагоне и на Капитолийском холме о возможных волнениях в России за 24 часа до того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа.