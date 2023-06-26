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«Разведка США за сутки знала о попытке мятежа в России»

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Американский портал Breitbart пишет со ссылкой на The Washington Post и The New York Times, что сотрудники американской разведки провели подробные брифинги в Белом доме, Пентагоне и на Капитолийском холме о возможных волнениях в России за 24 часа до того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа.

Разведка США впервые начала отслеживать признаки того, что Пригожин и его отряд намерены выступить против российского военного руководства, в середине июня. К середине прошлой недели утверждения о подготовке мятежа стали «настолько убедительными и тревожными», что привели к «шквалу брифингов» на самом высоком уровне администрации Байдена. Сотрудники американской разведки были «обеспокоены возможным хаосом в стране с мощным ядерным арсеналом».

«ЕС пожалеет, что выступил против Бена Уоллеса»

Бывшие армейские начальники Британии заявили, что европейские лидеры пожалеют, что выступили против назначения британского министра обороны Бена Уоллеса на должность генсека НАТО, пишет The Telegraph. Они подчеркнули, что мотивы лидеров ЕС должны быть «восприняты с глубоким подозрением».

По мнению офицеров, ЕС пытается «вытеснить» Великобританию из руководящего состава НАТО. Издание утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон возглавляет работу по обеспечению того, чтобы следующий генсек альянса был выходцем из страны-члена ЕС. Уоллес, который считался самым успешным кандидатом на пост генсека, был вынужден отказаться от участия в гонке после того, как президент США Джо Байден отказался поддержать его. Сообщалось, что сначала Байден вместе с Францией и Германией поддерживал кандидатуру Метте Фредериксен, социалистического премьер-министра Дании. Однако она не смогла произвести впечатление на Байдена во время визита в Вашингтон и он передумал.

«Мир для Украины c любезной подачи Китая?»

Все основные игроки украинского кризиса готовы сражаться до последнего, поэтому наиболее вероятным посредником в достижении мира может оказаться глава Китая Си Цзиньпин, пишет американской портал Salon. Только он мог бы усадить ключевые стороны за стол переговоров и потенциально побудить их соблюдать свои обязательства, считает издание.

На протяжении более 200 лет мирные инициативы не только разрешали конфликты, но и сигнализировали о восхождении новой мировой державы, отмечает Salon. В 1815 году во время венских переговоров, положивших конец наполеоновским войнам, стала очевидна мощь Великобритании. Точно так же Берлинская конференция 1885 года, разделившая Африканский континент, ознаменовала возвышение Германии как первого серьезного соперника Британии. Переговоры в Версале, официально завершившие Первую мировую войну в 1919 году, ознаменовали дебют Америки на мировой арене. А мирная конференция 1945 года в Сан-Франциско, где была создана ООН, подтвердила восхождение глобальной гегемонии США. Если рано или поздно послы из Киева и Москвы соберутся в Пекине «под пристальным взглядом Си» и найдут «неуловимую точку соприкосновения», взгляды всех континентов будут прикованы к Китаю и увенчают 20-летнее восхождение КНР.

Полиция Канады начала расследовать гибель «Титана»

Полиция Канады и канадский Совет по безопасности на транспорте начали отдельные расследования гибели пятерых человек, погрузившихся на батискафе «Титан» к затонувшему «Титанику». Об этом сообщает CBC. Батискаф был доставлен к месту погружения в Атлантическом океане судном под канадским флагом Polar Prince.

В полиции подчеркнули, что это дело является уникальным не только из-за характера инцидента, но и из-за количества вовлеченных юрисдикций. Проведение расследования «не обязательно означает, что произошло что-то криминальное», такие проверки - обычное явление. По предварительным оценкам, полное расследование может занять от 18 месяцев до двух лет.

«Польша пытается спрятать свои ошибки с помощью железного занавеса»

В последнее время некоторые действия и решения правительства Польши вызывают «массу эмоций и вопросов», в том числе из-за своей русофобии, пишет Ханна Крамер в материале для Niezależny Dziennik Polityczny. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии для расследования российского влияния на польскую политику, под проверку попадут десятки тысяч чиновников.