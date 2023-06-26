Китай ушел от ответа на вопрос о разговоре Си и Путина о мятеже Пригожина

Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает данными о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по поводу инцидента с ЧВК «Вагнер». Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

Дипломат ушла от ответа на вопрос и подчеркнула: Пекин верит, что Россия «может сохранить государственную стабильность», а также добиться развития и процветания, и поддерживает ее в этом.

«Инцидент с группой "Вагнер" является внутренним делом России», — добавили в ведомстве.