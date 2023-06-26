СМИ узнали срок начала официальных переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию украинского кризиса могут начаться уже в июле. Об этом со ссылкой на телеканал ARD пишет ТАСС.

По данным канала, 24 июня в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» по инициативе Киева прошла международная встреча по Украине.

В ней приняли участие как представители стран Запада, так и дипломаты из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. При этом целью западных стран «было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины», отмечает издание.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в переговорах должны были принять участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, представители Еврокомиссии, «посланники ЮАР, Бразилии и Индии» и «один из крупных украинских чиновников».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но, по инициативе украинской стороны, переговоры были прекращены.

А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России. При этом Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного разрешения украинского кризиса.