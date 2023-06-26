Орбан: позиция Венгрии по ситуации на Украине не изменится

"Венгрия стремится к сотрудничеству во внешнеполитической области с членами Евросоюза, но у нас суверенная внешняя политика. Мы не станем менять ее направление, которое избрали после начала этой войны [на Украине], и будем добиваться мира. Наши действия будут направлены на его достижение", - сказал он.