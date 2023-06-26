Главу «Укроборонпрома» уволили после провала «ракетной программы»

Правительство Украины утвердило Германа Сметанина на должность нового руководителя госконцерна "Укроборонпром". Как сообщило издание "Украинская правда", бывший глава госконцерна Юрий Гусев "провалил ракетную программу".
По данным издания, решение вступит в силу 28 июня.
Как отмечает "Украинская правда", Сметанин ранее руководил харьковским заводом имени Малышева. Перед новым руководителем концерна президент Украины Владимир Зеленский поставил три главные задачи: увеличить количество производимого вооружения, противодействовать коррупции в отрасли и завершить реформу оборонно-промышленного комплекса.
По информации источника издания, Гусев попросил президента страны перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы.
В мае кабмин опубликовал постановление, которое предусматривает реорганизацию государственного оборонно-промышленного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, которое будет полностью принадлежать государству и строить деятельность согласно современным стандартам корпоративного управления.
9 декабря 2021 года Гусев сообщал, что правительство Украины утвердило реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное общество. Киев еще в 2017 году обязался провести реформу этого концерна. Предполагалось также создание профессионального и независимого наблюдательного совета, проведение приватизации или передача в управление профильным министерствам обанкротившихся предприятий концерна и тех, которые не связаны с оборонным комплексом, объединение стратегических предприятий в несколько холдингов, преобразование самого концерна в акционерное общество. Критики реформы заявляли, что, по сути, она предполагает передачу концерна под внешнее управление.