Главу «Укроборонпрома» уволили после провала «ракетной программы»

9 декабря 2021 года Гусев сообщал, что правительство Украины утвердило реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное общество. Киев еще в 2017 году обязался провести реформу этого концерна. Предполагалось также создание профессионального и независимого наблюдательного совета, проведение приватизации или передача в управление профильным министерствам обанкротившихся предприятий концерна и тех, которые не связаны с оборонным комплексом, объединение стратегических предприятий в несколько холдингов, преобразование самого концерна в акционерное общество. Критики реформы заявляли, что, по сути, она предполагает передачу концерна под внешнее управление.