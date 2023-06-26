СВР: ценности из Киево-Печерской лавры перевезут в Италию

Украинские власти и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Они будут переданы Западу, сообщает служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина.

Христианские ценности будут распределены по музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана, уточнил он. Сделано это будет под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», говорится в заявлении.

Подчеркивается, что уже удалось провести опись церковного имущества и выделить финансы для перевозки христианских ценностей с Украины в Европу.

«До главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия доведено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности «до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло», - указано в сообщении.