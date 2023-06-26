Бербок пообещала невмешательство Запада в российские дела в свете мятежа

Запад не собирается вмешиваться во внутрироссийские дела в свете мятежа ЧВК «Вагнер», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее цитирует ТАСС.

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«Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся», — сказала глава МИД ФРГ, добавив, что «по-прежнему неясно, что произойдет с различными игроками в России».

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.

Позже ФСБ возбудила в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».