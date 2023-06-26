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NYT: в США не выявили брешей в обороне российских сил во время мятежа ЧВК "Вагнер"

В США не выявили каких-либо брешей в обороне Вооруженных сил России в ходе мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

В США оценили ситуацию в российской обороне во время мятежа ЧВК «Вагнер»
© Газета.Ru

Американские власти отметили, что украинские войска попытаются извлечь свою выгоду из произошедшего в России, однако мятеж не привел к перераспределению российских подразделений с линии фронта и реальному изменению баланса сил на фронте.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. По итогам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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