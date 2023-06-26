В США оценили ситуацию в российской обороне во время мятежа ЧВК «Вагнер»

В США не выявили каких-либо брешей в обороне Вооруженных сил России в ходе мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

Американские власти отметили, что украинские войска попытаются извлечь свою выгоду из произошедшего в России, однако мятеж не привел к перераспределению российских подразделений с линии фронта и реальному изменению баланса сил на фронте.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».