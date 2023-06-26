Глава МИД Венгрии предупредил об угрозе катастрофы в Европе

"Европа приближается к катастрофе - к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - что ж, я больше не питаю иллюзий", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).