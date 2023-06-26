Глава МИД Венгрии предупредил об угрозе катастрофы в Европе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа приближается к катастрофе, поскольку там не утихает военный психоз. При этом он не ожидает, что ситуация изменится после совещания глав МИД стран Евросоюза, которое состоится в понедельник в Люксембурге.
"Европа приближается к катастрофе - к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - что ж, я больше не питаю иллюзий", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он опубликовал это заявление, отправляясь на встречу с коллегами в Люксембург.
Правительство Венгрии продолжает выступать за немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. Будапешт также считает, что поставки вооружений украинской армии лишь затягивают конфликт и не помогут его урегулированию.