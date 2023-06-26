Один человек погиб и девять пострадали на американских горках в Швеции

Один человек погиб, еще девять получили травмы при сходе с рельсов вагона американских горок в Швеции. Как сообщает шведский телеканал SVT, инцидент произошел в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.

По данным спасательной службы, люди выпали из вагона, когда он сошел с рельсов и застрял при наклоне. У троих пострадавших серьезные ранения. Также незначительные травмы получили трое детей. Еще несколько человек застряли на аттракционе — их пришлось снимать сотрудникам служб экстренной помощи.

Руководство Gröna lund решило закрыть парк минимум на неделю. Полиция начала предварительное расследование по факту «причинения смерти, телесных повреждений и создания опасности» для посетителей парка. Менеджер Gröna Lund Анника Троселиус подчеркнула, что проверки аттракционов проводятся ежедневно, еженедельно и ежемесячно как независимыми инспекторами, так и самими работниками парка.