Более 11 тысяч британцев потребовали отменить санкции против России
Петиция, призывающая руководство Великобритании отменить санкции против России, набрала 11 600 подписей (по состоянию на утро 26 июня). Она опубликована на сайте британского парламента.
Петиция получила названием «Референдум о прекращении экономически затратной политики правительства в отношении Украины и России».
В тексте петиции подчеркивается, что если правительство Британии не изменит свою политику в отношении санкций против России, «экономически обреченных на провал и вызвавших рост цен на энергоносители», а также не откажется от отправки Украине оружия на миллиарды долларов, в стране в течение максимум полугода необходимо будет провести референдум об отмене санкций.
В петиции сказано, что правительство вмешалось в украинский конфликт без какого-либо мандата со стороны граждан Великобритании, которым пришлось столкнуться с огромными экономическими последствиями. Среди последствий автор петиции указал рост инфляции и стоимости жизни, безработицу, повышение налогов, а также забастовки и ущерб для бизнеса.
«Стремление к миру поможет положить конец кровопролитию, восстановить стабильность и разрядить мировую ситуацию с энергией, продовольствием и беженцами», - подчеркивается в петиции.
На сайте отмечается, что власти ответят на петицию в течение одного дня. Правительство отвечает на все коллективные просьбы, набравшие более десяти тысячи подписей. Если петиция наберет сто тысяч подписей, ее вынесут в качестве темы для дебатов в парламенте.
Опрос, проведенный британской компанией YouGo в 2022 году, показал, что европейское общественное мнение по поводу санкций неоднородно: более 30 процентов респондентов в семи странах, включая Испанию и Италию, выступили за инвестиции в торговлю и дипломатию с Россией, а не в оборону и безопасность.