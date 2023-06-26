Певец Пауло Дебетио умер после автомобильной прогулки по пляжу

Утром в понедельник скончался певец, гитарист, видный музыкальный продюсер и автор песен, один из ведущих бразильских хитмейкеров, Пауло Дебетио. Информация проявилась на официальных ресурсах артиста в Сети, в том числе подтвержденная его сыном.

Как сообщает Observatorio dos Famosos, у 77-летнего музыканта начались проблемы с дыханием во время автомобильной прогулки по Копакабану, самому оживленному району Рио-де-Жанейро. Пауло спешно доставили в местный госпиталь, где он перенес кардиореспираторную остановку, то есть остановку сердца и дыхания. В завещании артиста указано, что его тело нужно кремировать.