Российский дипломат покинул участок посольства РФ в Канберре

Российский дипломат, который ранее «захватил» арендованный в центре Канберры земельный участок, предназначенный для строительства нового здания посольства России в Австралии, покинул территорию после отказа судьи Верховного суда Джейн Джагот принять апелляцию против расторжения договора аренды. Об этом сообщает The Guardian.

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«Через час после вынесения решения сотрудник российского посольства уехал на дипломатической машине. Находящиеся рядом журналисты так и не получили от него комментариев», — говорится в публикации.

Ранее посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии. Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».