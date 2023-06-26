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Российский дипломат покинул участок посольства России в Канберре

Российский дипломат, который ранее «захватил» арендованный в центре Канберры земельный участок, предназначенный для строительства нового здания посольства России в Австралии, покинул территорию после отказа судьи Верховного суда Джейн Джагот принять апелляцию против расторжения договора аренды. Об этом сообщает The Guardian.

Российский дипломат покинул участок посольства РФ в Канберре
© EPA/ТАСС

«Через час после вынесения решения сотрудник российского посольства уехал на дипломатической машине. Находящиеся рядом журналисты так и не получили от него комментариев», — говорится в публикации.

Ранее посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии. Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».

Москва арендовала этот участок в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. В августе 2022-го правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды не расторгали.

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