Пока вы спали: новое заявление КНДР о США и реакция Японии на ситуацию с  ЧВК «Вагнер»

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В КНДР заявили, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне

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Действия США, в том числе проведение военных учений совместно с Южной Кореей, толкают КНДР к ядерному конфликту. Такой вывод приводится в докладе Института американских исследований при Министерстве иностранных дел КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В документе указано, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель сосредоточен на «низкопоклонстве перед Вашингтоном», поэтому совместные учения с США проводились на территории страны беспрерывно, а маневры становились «все более безрассудными».

«В нынешнем году США как никогда настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям», — говорится в докладе. Авторы считают, что суверенитет КНДР из-за этого постоянно находится в опасности.

Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа «Титан»

Береговая охрана США начала расследование обстоятельств трагедии с батискафом «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сообщил контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Он заявил, что обнаружение обломков батискафа официально положило конец поисково-спасательной операции, потому что очевидно — спасать уже некого. Теперь им предстоит расследовать пропажу батискафа с пятью людьми на борту.

В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в Белогородке Киевской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал УПЦ.

Как говорится в сообщении, сторонники захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский издал законопроект, который предполагает полный запрет деятельности канонической УПЦ.

Европа создаст защиту от гиперзвуковых ракет

В течение трех лет в Европе планируют создать систему защиты от гиперзвукового оружия. Об этом заявил исполнительный директор компании MBDA, производящей ракетные системы, Эрик Беранже, пишет News.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Он уже договорился с властями Италии, Германии, Франции и Нидерландов. Беранже рассчитывает, что этот проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе» и повысит конкурентоспособность европейского ОПК.

Япония выработает подход к ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»

Япония совместно со странами G7 выработает подход к ситуации с ЧВК «Вагнер» в России. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет ТАСС.

«Я намерен выработать подход к дальнейшей ситуации [в РФ] в тесном сотрудничестве с G7», — сказал он.