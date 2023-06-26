Евроепутат обвинил Зеленского в продаже украинских земель

"Зеленский использует нынешний конфликт для концентрации власти и ускорения корпоративной распродажи - более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе. За что умирают украинцы из рабочего класса?" - написал политик на своей странице в Twitter.