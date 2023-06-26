Kyodo: в Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Сотрудники компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной японской АЭС "Фукусима-1", завершили рытье туннеля длиной около 1 030 м, предназначенного для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что из него в связи с этим была поднята буровая машина. Сотрудники TEPCO намерены в скором времени закупорить туннель для недопущения попадания посторонних объектов и тем самым завершить строительные работы.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает Tokyo Electric Power, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.