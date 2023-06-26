Kyodo: в Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
Сотрудники компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной японской АЭС "Фукусима-1", завершили рытье туннеля длиной около 1 030 м, предназначенного для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что из него в связи с этим была поднята буровая машина. Сотрудники TEPCO намерены в скором времени закупорить туннель для недопущения попадания посторонних объектов и тем самым завершить строительные работы.
В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает Tokyo Electric Power, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.
В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.
В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты организации за прошедшие годы совершили несколько инспекций станции.