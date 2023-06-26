Байден поздравил Мицотакиса с переизбранием на пост премьер-министра Греции

"От имени народа Соединенных Штатов поздравляю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с его переизбранием. Я надеюсь на продолжение нашего тесного сотрудничества по общим приоритетам, направленным на укрепление... региональной безопасности... Мы будем продолжать работать с правительством и народом Греции, а также с нашей активной греко-американской общиной в Соединенных Штатах, чтобы продолжить это наследие", — говорится в поздравлении Байдена.