В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ

Отмечается, что операция осуществлялась под прикрытием полиции и теробороны. Раскольникам удалось захватить нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви.

«Сегодня вместо того, чтобы служить Божественную Литургию, мы вынуждены защищать нашу святыню, наш Свято-Михайловский храм», – подчеркнули в церкви.

2 июня члены ПЦУ взяли под свой контроль храм УПЦ в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области. Захват осуществляли предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. «Без всякого разрешения эти люди сломали двери храма и заменили замки», — говорится в сообщении.