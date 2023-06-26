В центре содержания в Лондоне протестуют десятки мигрантов

В Великобритании проходит митинг: десятки мигрантов протестуют в центре содержания в деревне Хармондсворт неподалеку от лондонского аэропорта Хитроу из-за плохих условий. Охрана пытается разогнать их. Об этом пишет газета Guardian, передает РИА Новости

«Охранники иммиграционного центра содержания... пытаются положить конец акции протеста с участием десятков задержанных мигрантов в этом учреждении», — говорится в публикации газеты.

Guardian информирует, что мигранты возмущены плохим доступом к медицинским услугам и резким повышением температуры в камерах содержания. Они выламывали двери и обыскивали кухню в поисках еды и воды, в которых, утверждают мигранты, им было отказано.

«Здесь нет окон — нам нечем дышать. Это то же самое, что тюрьма, в камере размером два на два метра на двоих. Это невыносимо», — поделился с газетой один из мигрантов из Ирака.