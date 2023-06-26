В КНДР заявили, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне

Агрессивные действия Соединенных Штатов, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту. Об этом в понедельник говорится в докладе Института американских исследований при МИД КНДР, содержание которого в понедельник привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Из-за агрессивных действий США уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без этого царит нестабильность, стал ближе к порогу ядерной войны", - сказано в исследовании.

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После избрания в Южной Корее президента Юн Сок Ёля, "помешанного на низкопоклонстве перед Вашингтоном", на южнокорейской территории "беспрерывно проводились различные военные учения под управлением США", причем маневры становились "все более безрассудными", учитывая их масштаб, интенсивность и содержание, следует из доклада. Кроме того, США проводят различные разведывательные операции в регионе на" беспрецедентном уровне".

"В нынешнем году США как никогда настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы нашей республики в области безопасности", - говорится в докладе. В нем подчеркивается, что опасность подобных действий достигла "взрывоопасного уровня, который нельзя игнорировать".

Исследователи указывают, что на Корейском полуострове "пересекаются интересы крупных держав", поэтому вооруженный конфликт здесь быстро превратится в "мировую термоядерную войну с самыми катастрофическими последствиями" для безопасности и мира в регионе, в Северо-Восточной Азии и на планете.