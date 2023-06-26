Депутат ЕП назвал антироссийские санкции разрушительными для Евросоюза
Введенные против России санкции самым негативным образом влияют на Европейский союз, однако работа над 12-м пакетом ограничений будет продолжена «из пропагандистских соображений». Такое заявление сделал депутат Европарламента (ЕП) Иван Вилибор Синчич, пишет газета «Известия».
Он прокомментировал 11-ый пакет санкций против Москвы, который вводит запрет на передвижение грузовиков из РФ, транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» и многое другое, и назвал его «вызывающим смех».
«Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Я считаю, что Россию больше не заботит Европа», — сказал политик. Он подчеркнул, что Россия в данный момент сфокусировала внимание на азиатском и других рынках, Европа ее более не интересует. Европейские страны сами сделали себя неактуальными для России, и включать в новые санкции уже попросту нечего.
Синчич также обратил внимание на то, что у многих государств есть собственные интересы, поэтому им сложно прийти к соглашению по каким-либо вопросам. В качестве примера он указал на нежелание некоторых членов ЕС вводить санкции в отношении «Росатома» и тем самым подвергать опасности свои проекты, связанные с энергетикой.
Депутат пришел к выводу, что санкции «саморазрушительны» для Европы. Большая часть товаров из России все еще поступает на европейские рынки через посредников, вот только цены на них намного выше. Из-за этого многие люди и бизнес оказались в тяжелом положении, а ЕС «медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию».