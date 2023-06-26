В Германии объяснили отсутствие страны в коалиции поставщиков F-16 Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не имеет возможности отправить Киеву истребители F-16, так как не располагает ими. Слова министра приводит журнал Der Spiegel.

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«Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16», — отметил он.

Как пишет издание, ВВС ФРГ имеют в распоряжении истребители Eurofighter и Tornado. Однако власти уже несколько раз крайне сдержанно реагировали на запросы об их поставках Киеву.

«Тут мы не в первых рядах», — объяснил Писториус.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что после поставок военной помощи Украине в Германии осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. В связи с этим министр планирует масштабные закупки боеприпасов бундесвера.