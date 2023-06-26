В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине

Страны Европы устали от финансирования Украины и отказались вступать в прямой военный конфликт с Россией в случае обострения ситуации. Об этом пишет обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу, передает РИА Новости.

Как указал журналист, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в США прибыли политики из Европы, поддерживающие идею вступления Украины в Североатлантический альянс, и он смог пообщаться с ними. Его подозрения в ходе беседы подтвердились: никто в Европе не готов вступить в прямое противостояние с Россией.

Бэндоу задал своим собеседникам вопрос: станут ли США и страны Европы сражаться, если НАТО «вступит в реальную войну» против РФ? Никто не ответил утвердительно, подчеркнул журналист.

По его мнению, лишь США могут пойти на такой риск, однако даже там политики осознают: военный конфликт с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны. Вашингтон вряд ли пойдет на такой шаг, так как в таком случае безопасность США подвергнется очень серьезной опасности.