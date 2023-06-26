Зеленский призвал мир «давить» на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «мир должен давить» на Россию до восстановления международного порядка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил об этом по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский назвал разговор с главой Белого дома позитивным и вдохновляющим. По его словам, они обсудили ход боевых действий и «процессы, которые происходят в России». «Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — сообщил политик.