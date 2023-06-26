Американцы отказались считать Байдена и Трампа кандидатами на пост президента

В США рекордное число граждан — 36 процентов — не хотело бы видеть в качестве кандидатов на президентских выборах 2024 года ни нынешнего лидера страны Джо Байдена, ни экс-президента Дональда Трампа. Такие данные опроса приводит компания SSRS, на них ссылается телеканал CNN.

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Аналитики заявили, что 36 процентов американцев, высказавших отрицательный ответ на вопрос о будущем президенте, — это «исторически большое число». Таким образом, опрошенные не видят в качестве кандидатов ни Трампа, ни Байдена.

Уточняется также, что среди зарегистрированных избирателей, высказавших мнение, 31 процент против обоих политиков. В то же время, как отметили в SSRS, 33 процента респондентов поддерживают Трампа, а 32 процента — Байдена.

CNN сравнил нынешние данные опроса с тем, что проводился SSRS еще в 2016-м перед выборами. В тот год за президентский пост боролись Трамп и бывший госсекретарь Хилари Клинтон. Американский телеканал счел, что те выборы были «эталоном непривлекательности кандидатов». Кроме того, на тот момент это были единственные выборы, когда американцы высказались «скорее негативно» об обоих кандидатах. В 2016-м компания SSRS заявила, что число таких негативно или нейтрально настроенных американцев составило 35 процентов.

В заключение телеканал упомянул, что до очередных выборов президента США положение дел кандидатов может измениться. При этом аналитики указали, что если уровень одобрения ключевых претендентов останется таким же, то «это может открыть дверь для стороннего кандидата».