В Европе намерены создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

В Европе намерены за три года создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.
Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на исполнительного директора компании Эрика Беранже. По его словам, этот проект "внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе", а также увеличит конкурентоспособность европейской промышленности. Беранже также обратил внимание, технологии в сфере гиперзвука развиваются.
"MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз", — добавил он.
Ранее министр армии США Кристин Уормут заявила, что Сухопутные войска Соединенных Штатов намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в 2023 году, несмотря на недавнюю отмену испытания данного вида оружия.
До этого глава Стратегического командования (Stratcom) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон говорил, что наличие гиперзвукового оружия можно рассматривать как один из аспектов ядерного сдерживания.